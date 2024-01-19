В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие: появились подробности ДТП. Фото

В Польше поздно вечером 18 января произошло еще одно ДТП с украинцами. Автобус, перевозивший 26 человек, потерял управление, врезался в дерево и перевернулся.

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Известно о трех госпитализированных. Подробности раскрыло польское издание RMF24.

По данным издания, авария произошла около 23:30 18 января на автодороге №812 в районе гмины Вишнице Бяльского повета Люблинского воеводства.

Как рассказали журналистам в Главном управлении муниципальной полиции в Бялой Подляской, предварительно установлено, что из-за сложных погодных условий автобус занесло на повороте и 63-летний водитель автобуса, в котором находились 26 граждан Украины, потерял контроль над транспортным средством. Полицейская экспертиза показала, что он был совершенно трезв.

"Водитель съехал на обочину и врезался в отбойник. После этого автобус перевернулся на бок и врезался в дерево", – цитирует издание заявление полиции.

По данным полиции, в результате ДТП есть пострадавшие. В больницу госпитализированы три человека, в частности, 80-летний мужчина, получивший телесные повреждения.

Как рассказал OBOZ.UA представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Генеральное консульство Украины в Люблине оказывает консульскую помощь украинцам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

По его словам, всего пострадали не три, а два человека.

"В результате ДТП двое украинцев получили незначительные травмы. Угроз их жизни нет. Им предоставляется необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры размещены во временном месте ожидания. Перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит наших граждан в Украину", – отметил Николенко.

Он добавил, что украинские дипломаты находятся на связи с польскими правохранительными органами, которые начали расследование обстоятельств аварии, а также держат на контроле лечение пострадавших людей.

Напомним, 16 января стало известно, что в Польше в ДТП погибла 4-летняя девочка из Украины, которая вместе с мамой сбежала от войны.

Жертвами столкновения двух авто стали три человека. Кроме маленькой девочки погиб 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка. По предварительным данным, 69-летний водитель Opel Astra выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Vito, в котором находились пять человек, в том числе 4-летняя Ксения. От полученных травм ребенок скончался на месте аварии. Ее маму госпитализировали с травмами.

Позже выяснилось, что за полгода до гибели маленькая украинская беженка уже пережила аварию. Тогда Ксения получила инвалидность.