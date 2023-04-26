В Польше начнет работу центр обслуживания и ремонта украинских танков Leopard-2: названы сроки

Центр обслуживания боевых танков Leopard 2, которые Украина получила от западных партнеров, заработает в Польше уже в мае. Технику будут ремонтировать и обслуживать на заводе Bumar-Łabędy в Гливицах.

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Такое заявление в среду, 26 апреля сделал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщило издание Polskie Radio.

Блащак отметил, что во время пятничной встречи министров обороны стран НАТО в Рамштайне он подписал соглашение со своим немецким коллегой о создании сервисного центра для всего семейства танков Leopard 2 на Bumar-Łabędy.

"Сервисный центр начнет работу в мае", – констатировал он.

Министр обороны Польши напомнил, что в ближайшее время в Украине появятся два дивизиона танков Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6, которые будут обслуживаться и ремонтироваться на заводе.

Блащак уточнил, что причиной выбора именно этого завода стало то, что он уже 20 лет занимается обслуживанием и ремонтом, а также модернизацией танков Leopard 2A4 до версии 2PL. Он также напомнил, что в Гливицах ремонтируются и модернизируются польские танки семейства Т-72,​​которые, по мнению украинской стороны, "хорошо показывают себя на фронте".

Leopard 2 – основные боевые танки производства немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann, они стоят на вооружении армий многих стран Европы. В последние месяцы передача части этих танков обороняющейся Украине стала предметом острых дискуссий. И в конечном итоге было принято решение обеспечить Украину танками в двух модификациях – 2А4 и 2А6.

Правительство Германии, которая является производителем танков Leopard, одобрило их передачу Украине. Польша и Канада объявили о передаче танков Leopard 2A4, Германия должна передать танки Leopard 2A6 и 2A4 и согласилась на передачу до 178 танков Leopard 1A5 – точное количество будет зависеть от их технического состояния. Ожидается, что к лету будет передано 20-25 танков, а к концу года 80 единиц.

Напомним, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что Германия передала Украине лишь 6% своих танков Leopard 2. При этом Берлин не передал ни одного БТР Fuchs или Wiesel.

В то же время, Испания передала Украине первую партию боевых немецких танков Leopard 2A4 – шесть из десяти. Технику доставят по морю и суше примерно за неделю.

Кроме того, Вооруженные силы Украины получат дополнительно 14 танков Leopard 2 от Нидерландов и Дании. По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, передача танков является "большим пожертвованием в рамках совместного проекта с Нидерландами".

Как сообщал OBOZREVATEL, первые датские танки Leopard 1A5 скоро будут готовы к отправке в Украину. Речь идет о списанных ранее танках, которые Дания совместно с Нидерландами и Германией восстановила для нужд ВСУ.

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