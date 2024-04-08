В Польше на местных выборах 'ПиС' с незначительным отрывом опередила альянс Туска: данные экзитпола

В воскресенье, 7 апреля, в Польше состоялись местные выборы, участие в которых приняли 51,5% избирателей. По предварительным результатам экзитпола, партия "Право и Справедливость" незначительно опередила политическую силу действующего премьер-министра Дональда Туска "Гражданская коалиция".

Аналитики отметили, что такие результаты выборов нанесли удар по политическим амбициям главы польского правительства в надежде укрепить свою власть. Об этом сообщает издание Reuters.

Несмотря на лидерство партии "Право и Справедливость" на местных выборах, она по-прежнему значительно отстает от совокупного рейтинга трех партий, составляющих коалиционное правительство в Польше. Более того, согласно результатам экзитпола, "ПиС" набрала большинство голосов далеко не во всех регионах. По предварительным данным, "Гражданская коалиция" выиграла выборы в местные собрания в 10 воеводствах, а партия "ПиС" – в шести.

По данным экзитпола Ipsos, партия "Право и Справедливость" набрала 33,7% голосов, опередив "Гражданскую коалицию", которая набрала 31,9%. Другие политические силы "Третий путь" и "Левые", набрали 13,5% и 6,8% соответственно.

Партия "Право и Справедливость" получила наибольшую поддержку среди сельских жителей, а в городах победила "Гражданская коалиция". При чем, чем больше города, тем больше росло преимущество партии Туска. Также экзитпол Ipsos показал, что электорат "Гражданской коалиции" преобладает среди владельцев компаний, директоров и студентов, а за "ПиС" проголосовали, в частности, фермеры и пенсионеры.

Политический директор аналитического центра Фонда Стефана Батория Кшиштоф Издебский заявил, что такие результаты выборов станут существенным поражением имиджа партии Туска.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европа находится в "предвоенной эпохе". По его словам, новая большая война неизбежна, если Украина потерпит поражение от России, однако ЕС воевать не готов.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что его страна не планирует принимать непосредственное участие в войне в Украине. В то же время, там предложили НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 3% ВВП.

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