Премьер Польши Туск заявил, что Европа не готова к войне

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европа находится в "предвоенной эре". Новая большая война неизбежна, если Украина потерпит поражение от России. Однако ЕС воевать не готов.

Война больше не концепция из прошлого, она реальна и началась больше двух лет назад, заявил Туск. Он призвал мировое сообщество срочно оказать Украине военную помощь и предупредил, что "все решат следующие два года войны", добавив, что "мы живем в самый критический момент после окончания Второй мировой".

Туск заявил, что Европа не готова к войне. Евросоюз должен значительно увеличить расходы на оборону, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что главной целью Запада должна быть защита независимости Украины.

"Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для людей молодого поколения, но мы должны морально привыкать к приходу новой эры – предвоенной", – сказал он.

Как ранее писал OBOZ.UA, отношения Украины и Польши в начале полномасштабного вторжения и после двух лет войны несколько трансформировались. Поляки и дальше желают нам победы, ведь понимают для себя последствия украинского поражения. В то же время эйфория разносторонней помощи в начале войны со временем перешла в более прагматичное русло.

Недавно Украина и Польша провели переговоры на уровне правительств двух стран. Среди тем – блокировка границы, торговля в агросекторе и поддержка в военной сфере. О том, удалось ли Украине и Польше начать честный диалог, читайте здесь.

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