В Польше до конца года планируют создать центр HIMARS: чем будет заниматься

На территории Польши уже до конца 2023 года появится центр HIMARS. Это будет узел обслуживания и производства этих американских реактивных систем залпового огня "не только для Польши, но и для европейских стран", заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

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Польский политик рассказал об этом в ходе своего трехдневного визита в США, который начал с посещения завода Lockheed Martin (производитель HIMARS) в Камдене, штат Арканзас. RMF24 передает, что Варшава получит первые пять пусковых установок HIMARS уже в средине мая.

После переговоров с руководством Lockheed Martin Блащак заверил, что американская компания готова инвестировать и сотрудничать с польской оборонной промышленностью.

"Я услышал заверения в готовности сотрудничать с польской оборонной промышленностью, готовности усилить польскую оборонную промышленность, что также выгодно для США, так как позволит увеличить масштабы производства, если речь идет о HIMARS", – сказал в ходе брифинга глава Минобороны Польши.

Он также сообщил, что в этом году первые пусковые установки, заказанные в 2019-м, станут на вооружение 18-й механизированной дивизии. Она отвечает за оборону так называемого Сувальського коридора (это территория, которая проходит по границе Польши с Литвой и могла бы соединить Беларусь с Калининградской областью России).

Блащак добавил, что переговоры о закупке Варшавой дополнительных 500 пусковых установок, одобренные Госдепартаментом и Конгрессом США, "в принципе уже ведутся", и он с оптимизмом смотрит на подписание соглашения в ближайшее время.

Глава Минобороны добавил, что обсудил также возможное производство противотанковых управляемых ракет Javelin в Польше. Это оружие, отметил он, хорошо зарекомендовало себя в Украине, и хотя оно уже есть у польской армии, "потребности намного больше", как и интерес стран Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На границе Польши с Беларусью уже установлено 206 км электронного барьера (системы камер и датчиков движения). "Стена" почти достроена, на последнем участке не хватает всего 150 метров, где установке приборов препятствует затопление территории.

– Строительство Польшей "стены" на границе с РБ началось в январе 2022 года после миграционного кризиса с беженцами. Проект стоил польскому бюджету 353 млн евро.

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