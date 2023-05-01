Польша почти достроила стену на границе с Беларусью: осталось 150 метров. Фото

На границе с Беларусью уже установлено 206 км электронного барьера, то есть системы камер и датчиков движения. На последнем участке "стены" не хватает всего 150 метров, где установке приборов препятствует затопление территории.

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Об этом сообщила спикер пограничной службы Польши лейтенант Анна Михальская, пишет издание PAP.

Последний из одиннадцати участков "стены" расположен на территории, охраняемой пограничными постами в Беловеже и Наревке. Представитель пограничной службы пояснила, что заграждения отсутствуют всего на 150 метрах. Остальная часть этого участка, то есть почти 25 км, уже включена.

В общей сложности система работает на 206 км границы с Беларусью. Установке устройств на последнем участке мешают погодные условия.

"Проблемой является затопленная территория. Установка будет возможна только тогда, когда уровень воды упадет", – сказала лейтенант Михальская.

Она заверила, что подтопление территории только мешает установкам. Но это не отразится на работе устройств на границе.

"Однако почти вся изгородь работает, и мы имеем полный учет происходящего на границе. Отсюда и большое количество зафиксированных попыток нелегального пересечения границы, которые мы предоставляем", – добавила представитель Пограничной службы.

С начала года было зафиксировано 8 тысяч таких попыток. А за 2022 год – почти 16 тысяч.

Эта "стена" на границе является ответом на организованное белорусским режимом миграционное давление, продолжающееся с середины 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, строительство Польшей стены на границе с Беларусью началось в январе 2022 года после миграционного кризиса с беженцами. Проект стоил польскому бюджету 353 млн. евро.

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