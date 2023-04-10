В поддержку Саакашвили и европейского курса Грузии: в Тбилиси прошел антиправительственный митинг

В воскресенье, 9 апреля, оппозиционное движение "Единая национальная" организовало митинг "Вместе – в Европу" перед зданием парламента Грузии. Основными требованиями митингующих были отставка правительства, приверженность европейскому курсу страны, а также освобождение бывшего президента Михаила Саакашвили.

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Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа". Акцию "Вместе – в Европу" проводили в поддержку курса Грузии к евроинтеграции.

Акция, организованная оппозиционными политическими партиями, собрала участников разных слоев общества перед зданием парламента Грузии в воскресенье, 9 апреля. Молодежное крыло одной из партий присоединилось к акции, отправившись пешком от станции метро "Руставели".

Участники акции выразили свои требования, включающие отставку правительства, освобожденрие экс-президента Михаила Саакашвили, а также директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия и активиста Лазаре Григориадиса.

Леван Хабеишвили, лидер партии "Единое национальное движение", выдвинул четыре требования к власти на акции. Они включают освобождение активиста Лазаре Григориадиса, немедленную отставку судей, против которых введены санкции, освобождение экс-президента Михаила Саакашвили и директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия, а также введение закона о деолигархизации, судебной реформы и реформы центральной избирательной комиссии.

Из-за проведения акции автомобильное движение перед зданием парламента было временно остановлено. Митинг завершился исполнением гимнов Грузии, Украины и Евросоюза, при этом сообщений о каких-либо нарушениях не поступало. Представители власти Грузии охарактеризовали акцию как "аморальную наглость".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил власти Украины в том, что они якобы хотели открыть в его стране "второй фронт". Именно для этого, по словам политика, они отправили в Грузию экс-президента Михеила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме.

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