В плену хуситов в Сомали находятся четверо украинцев: в МИД раскрыли подробности

В плену хуситов находятся четверо моряков из Украины. В настоящее время ведется работа над их возвращением.

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Об этом 12 января сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По его словам, ситуация в Красном море, где хуситы атакуют все корабли на жизненно важных судоходных путях, повлияла и на безопасность украинцев.

"Ситуация в Красном море для нас также очень важна, потому что она повлияла на безопасность украинских граждан. Потому что сейчас четверо наших моряков находятся в плену у хуситов. И мы будем работать над их возвращением", – сказал Зеленский.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что захват украинских моряков произошел на территории Сомали (страна на северо-востоке Африки), подконтрольной антиправительственным силам.

"Наши граждане были членами экипажа вертолета миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев. Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН", – сообщил представитель МИД.

Он добавил, что посольство Украины в Кении и постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.

"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий. Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", – проинформировал Николенко.

Напомним, 10 января СМИ сообщили, что в центральной части Сомали исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила вертолет ООН, на борту которого находились девять пассажиров, включая военнослужащих и постороннего подрядчика.

Вертолет перевозил медоборудование и должен был транспортировать раненых солдат из региона Галгудууд. Пилоты обнаружили неисправность вскоре после взлета, борт приземлился на контролируемой группировкой боевиками территории, те подожгли вертолет. Один член экипажа погиб, двое считаются пропавшими без вести, минимум шесть пассажиров попали в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Перед этим повстанцы проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Йеменские хуситы, террористическая группировка, поддерживаемая Ираном, в середине ноября объявили, что будут атаковать все корабли в Красном море, следующие в Израиль, независимо от того, кто ими владеет.

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