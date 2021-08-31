В Перу упал в ущелье пассажирский автобус: 17 погибших и десятки пострадавших. Фото

В Перу сорвался в 200-метровое ущелье междупровинциальный пассажирский автобус. В результате аварии по меньшей мере 17 человек погибли, а еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщило издание El Peruano. Отмечается, что ДТП произошло в ночь на 31 августа на 72-м километре центральной магистрали. Автобус компании León Express, который выехал из города Уануко, направлялся в Лиму, но по неизвестным причинам упал в пропасть (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Транспортное средство скатилось по крутому склону ущелья и остановилось у русла реки Римак. Как сообщил начальник полиции автомобильных дорог, полковник PNP Мануэль Лозада Моралес, людей с серьезными травмами доставили подразделениями скорой помощи в больницу города Чосика.

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Национальная полиция начала расследование, чтобы установить причины дорожно-транспортного происшествия. Предварительно, водитель автобуса заснул или ехал с завышенной скоростью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне этого года в Перу произошла подобная авария – автобус, курсирующий по маршруту Трухильо – Патаз, упал в пропасть. В автомобиле находилось 33 пассажира, в том числе дети.

А в июле в центре Боливии полный пассажирский автобус сорвался с высоты 150 метров в овраг. В результате аварии погиб по меньшей мере 31 человек, более 10 пострадали.