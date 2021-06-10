В Перу автобус с пассажирами упал в ущелье: погибли 17 человек. Видео

В Перу автобус транспортной компании Tours Rosita, курсирующий по маршруту Трухильо – Патаз, упал в пропасть глубиной 200 метров. В автомобиле находились 33 пассажира, в том числе дети.

Трагедия произошла в провинции Патас в четверг, 10 июня. В результате падения погибли 17 человек, шестеро пострадали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Причиной аварии могло стать плохое состояние дорог в районе. На месте происшествия начали проводить расследование.

"На данный момент тела все еще поднимаются, полиция все еще проводит расследование. Мы с инспекторами проводим проверку, отправили группу в этот район", – заявил региональный менеджер по транспортировке Эдит Чуко.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. Украинцы смогут на протяжении 90 дней находиться на территории государства без виз.