В Перу на президентских выборах победил школьный учитель

На президентских выборах в Перу кандидат от социалистов, школьный учитель Педро Кастильо одержал победу, получив 50,125% голосов. Его соперницу Кейко Фухимори поддержали 49,875% избирателей.

Проигравшая выборы с небольшим отрывом выдвинула обвинения в мошенничестве. Она заявила, что будет пытаться добиться аннулирования некоторых голосов, сообщает Reuters.

Избирательные органы пока официально не объявляли результаты голосования, но Кастильо сообщил о своей победе на странице в Twitter.

"Новое время началось", – написал Кастильо под своей фотографией с поднятыми руками, словом "президент" крупным шрифтом и лозунгом своей кампании: "Нет больше бедных в богатой стране". Он также обновил свой профиль в социальной сети, добавив в описание "Избранный президент Республики Перу (2021-2026)".

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Фухимори пообещала продолжать борьбу и "защищать демократию Перу". Она надеется, что "результат изменится к лучшему", как только будут проверены бюллетени, которые ее партия пытается аннулировать.

Партия Кастильо "Свободное Перу" отвергла обвинения в мошенничестве, а международные наблюдатели в Лиме заявили, что выборы были прозрачными.

Издание пишет, что сын крестьян-фермеров, социалистический Кастильо на выборах вдохновил сельских и более бедных избирателей, которые чувствуют себя обделенными в экономическом росте страны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Башара Асада переизбрали президентом Сирии, он получил более 95% голосов. Таким образом он еще семь лет будет занимать должность главы государства.