Украина заключила договор о "безвизе" с еще одной страной

Кабинет министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. Украинцы смогут на протяжении 90 дней находиться на территории государства без виз.

Это решение было принято на заседании правительства в среду, 2 июня. Кроме того, украинские туристы смогут посетить Перу с туристической целью до 183 дней в году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Увеличиваем свободу путешествий для украинцев и открываем Украину миру", – написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Кулеба уточнил, что туристический безвиз с Перу для украинцев уже действует. Теперь безвизовый режим расширят на все типы путешествий: бизнес, обучение, культурный обмен, поездки журналистов.

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Напомним, что ранее украинцы Виталий и Алина, участники проекта "Кохання на виживання", посетили Перу и рассказали о необычных традициях в стране. Так, в частности паре пришлось попробовать "смузи" из лягушек и жаренную морскую свинку.

По словам путешественников, местные деликатесы, которые считаются национальным достоянием в Перу, вызвали у них шок и отвращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Турции с 1 июня вернули обязательное прохождение ПЦР-тестов для пассажиров из Украины. Новые правила начнут применяться уже со 2 июня.