В Пентагоне рассекретили кадры с НЛО на Ближнем Востоке: что известно о загадочном объекте. Видео

Летом 2022 года Министерство обороны США зафиксировало в небе на Ближнем Востоке неизвестный летающий объект. Парящая на достаточно высокой скорости сфера вызвала интерес и выдвижение версий о внеземном происхождении.

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В Пентагоне же уверены, что объект не вызывает никаких намеков на инопланетную активность. Об этом сообщает издание New York Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео с НЛО, парящим над Ближним Востоком в прошлом году, было впервые опубликовано во время слушаний в Сенате 19 апреля. На кадрах, снятых американским военным беспилотником, виден таинственный сферический объект, летящий по небу над активной военной зоной.

По словам директора Управления по разрешению аномалий во всех областях при Министерстве обороны США Шона Киркпатрика, должностные лица до сих пор не могут точно заявить, что из себя представляла летящая на большой скорости сфера.

"По сути, это все имеющиеся у нас данные об этом событии. Будет практически невозможно полностью идентифицировать это только по этому видео", – сказал представитель Пентагона.

В то то же время Киркпатрик заявил, что объект, вероятно, не представлял какую-либо "очевидную угрозу безопасности бортовых средств". Он добавил, что этот инцидент является одним из примерно 650 зарегистрированных наблюдений НЛО или неопознанных аномальных явлений.

Несмотря на необъяснимые наблюдения, Киркпатрик сказал, что нет никаких намеков на инопланетную активность.

"Управления по разрешению аномалий пока не нашло достоверных доказательств внеземной активности, внеземных технологий или объектов, которые бросают вызов известным законам физики", – сказал он на слушаниях.

Ранее в Пентагоне заявили, что в нашей Солнечной системе может находиться инопланетный корабль, запускающий собственные зонды на Землю для изучения планеты. По всей вероятности, представители инопланетной жизни делают то же, что делает NASA, изучая другие планеты.

Напомним, один из пассажиров самолета испугался, когда заметил сигарообразное НЛО, приближающееся к самолету, объект сразу же исчез в облаках. Примечательно, что человек увидел его в той же "горячей точке", где два года назад был замечен аналогичный сигарообразный объект над округом Ориндж в Калифорнии.

Как сообщал OBOZREVATEL, над итальянским городком Поссаньо в конце марта наблюдалось жуткое явление, которое многие восприняли за гигантское НЛО, мелькавшее красными огнями над городом. Настоящий размер явления достигал 360 километров, и оно носило вполне естественный характер.

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