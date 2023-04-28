В Пентагоне пообещали обсудить с союзниками ускорение поставок Украине оружия

В течение этой недели США намерены созвать встречу с более чем 40 странами-членами НАТО и Европейского Союза в Брюсселе. Главным повесткой дня будет рассмотрение вопроса о том, как ускорить поставки оружия в Украину.

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Об этом сообщает спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга. Партнеры приложат все усилия для усиления армии Украины.

"Более 40 стран-членов Европейского союза и НАТО будут представлены на встрече, на которой присутствуют директоры по вооружениям и другие высокопоставленные представители. Главная цель встречи – обсуждение глобальных усилий по ускоренной поставке, производству и поддержке необходимого Украине оружия", – заявил Райдер.

К слову, верховный генерал США в Европе Кристофер Каволи также заявил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. Армия защитников получила 98% боевой техники и боеприпасов, которые обещали международные союзники.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в интересах всех государств-членов блока, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя – государство-агрессор с 2014 года доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.