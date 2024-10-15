В Пекине прошла встреча министров обороны Китая и России: о чем договорились

В Пекине 14 октября состоялись встреча и переговоры министров обороны Китая и России Дун Цзюня и Андрея Белоусова. Речь шла об "углублении стратегической координации, повышении качества и эффективности сотрудничества и твердой защите общих интересов двух стран".

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Согласно заявлению главы китайского МО, это позволит "вместе поддерживать глобальную стратегическую стабильность". Пресс-служба оборонного ведомства заявила, что военные КНР и РФ "должны придерживаться направления, определенного главами двух государств".

Белоусов также похвалил российско-китайское военное сотрудничество, которое назвал "важным фактором поддержания глобального и регионального мира", и заверил в готовности Москвы продолжать работать вместе с Пекином.

Другие подробности переговоров китайская сторона не раскрыла.

РосСМИ сообщили, что церемония официальной встречи российской делегации прошла у здания Центрального военного совета КНР в Пекине. Андрея Белоусова встретил Дун Цзюнь. Кстати, министр обороны Китая был назначен на должность в декабре, его предшественнику Ли Шанфу грозит смертная казнь по обвинениям в коррупции.

Как сообщал OBOZ.UA, китайская армия начала масштабные военные учения Joint Sword-2024B вблизи Тайваня с привлечением авиации и кораблей. В Пекине назвали эти маневры предупреждением "сепаратистским действиям сил независимости Тайваня".

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