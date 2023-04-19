newspaper
img

В Пекине из-за масштабного пожара в больнице погибли десятки человек: они оказались в огненной ловушке. Видео

Ольга Липич
Мир
2 минуты
1,7 т.
В Пекине из-за масштабного пожара в больнице погибли десятки человек: они оказались в огненной ловушке. Видео

В больнице Чанфен в Пекине (Китай) произошел масштабный пожар, в результате которого погиб как минимум 21 человек. Из горящего здания было эвакуировано более 70 пациентов.

Видео дня

Как передает издание The Guardian, трагедия произошла  во вторник, 18 апреля. На обнародованном в сети видео видно, как один из пациентов, оказавшись в огненной ловушке, покидает здание через окно (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Пекине из-за масштабного пожара в больнице погибли десятки человек: они оказались в огненной ловушке. Видео

Другие люди сидели на кондиционерах, ожидая помощи спасателей. Также на кадрах слышны крики людей. 

В Пекине из-за масштабного пожара в больнице погибли десятки человек: они оказались в огненной ловушке. Видео
В Пекине из-за масштабного пожара в больнице погибли десятки человек: они оказались в огненной ловушке. Видео
В Пекине из-за масштабного пожара в больнице погибли десятки человек: они оказались в огненной ловушке. Видео

Как пишут журналисты, вскоре бригадам скорой помощи и спасателям удалось потушить пожар и эвакуировать 71 человека. Однако спасти жизнь более 20 пациентам уже не удалось.

Что стало причиной возгорания пока не сообщают.

Напомним, что в начале апреля масштабный пожар произошел на складе с токсическими веществами в Гамбурге. В результате происшествия район Ротенбургсорт оказался окутан ядовитым облаком. Спасательные службы тогда предупредили, что от дымовых газов и химических компонентов в воздухе могут пострадать люди.

В ночь на 9 апреля в городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом. Перед разрушением здания прогремели сильный взрыв. Также очевидцы утверждали, что на месте происшествия чувствовали отчетливый запах газа.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси произошел сильный пожар. Огонь охватил отель, который находится рядом с театром Габриадзе и древнейшим храмом столицы Грузии Анчисхати.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на левом берегу  18 апреля вспыхнул пожар около гаражей в районе железнодорожной станции. Весь Дарницкий мост затянуло дымом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!