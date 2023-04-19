В Пекине из-за масштабного пожара в больнице погибли десятки человек: они оказались в огненной ловушке. Видео

В больнице Чанфен в Пекине (Китай) произошел масштабный пожар, в результате которого погиб как минимум 21 человек. Из горящего здания было эвакуировано более 70 пациентов.

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Как передает издание The Guardian, трагедия произошла во вторник, 18 апреля. На обнародованном в сети видео видно, как один из пациентов, оказавшись в огненной ловушке, покидает здание через окно (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Другие люди сидели на кондиционерах, ожидая помощи спасателей. Также на кадрах слышны крики людей.

Как пишут журналисты, вскоре бригадам скорой помощи и спасателям удалось потушить пожар и эвакуировать 71 человека. Однако спасти жизнь более 20 пациентам уже не удалось.

Что стало причиной возгорания пока не сообщают.

Напомним, что в начале апреля масштабный пожар произошел на складе с токсическими веществами в Гамбурге. В результате происшествия район Ротенбургсорт оказался окутан ядовитым облаком. Спасательные службы тогда предупредили, что от дымовых газов и химических компонентов в воздухе могут пострадать люди.

В ночь на 9 апреля в городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом. Перед разрушением здания прогремели сильный взрыв. Также очевидцы утверждали, что на месте происшествия чувствовали отчетливый запах газа.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси произошел сильный пожар. Огонь охватил отель, который находится рядом с театром Габриадзе и древнейшим храмом столицы Грузии Анчисхати.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на левом берегу 18 апреля вспыхнул пожар около гаражей в районе железнодорожной станции. Весь Дарницкий мост затянуло дымом.

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