В Гамбурге вспыхнул масштабный пожар: город накрыло токсическим облаком. Видео

Утром 9 апреля в Гамбурге произошел масштабный пожар на складе с токсическими веществами. В результате происшествия район Ротенбургсорт оказался окутан ядовитым облаком.

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Спасательные службы предупредили, что от дымовых газов и химических компонентов в воздухе могут пострадать люди, поэтому призвали местных жителей ограничить свое пребывание на открытой местности. Об этом сообщает издание Der Spiegel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Жители Гамбурга получили официальное предупреждение от властей, что пожар классифицирован как "крайняя опасность". Населению было предложено немедленно закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха. Также спасатели предупредили, что облако токсического дыма движется к центру города.

Представитель пожарной охраны сообщил, что центр Гамбурга полностью затемнен из-за огромного количества дыма, который образовался в результате пожара.

Возгорание произошло около 4:30 утра на стоянке для грузовиков. Над местом возгорания происходит выброс сероводорода. Также пожар сопровождается периодическими взрывами. Сложная ситуация мешает спасателям тушить пожар, поэтому сотрудники экстренных служб могут попасть на место происшествия только в респираторах.

Пока спасательная команда не предоставила информации насчет того, какое именно вещество загорелось и что стало причиной пожара. Примечательно, что транспортное сообщение между Гамбургом и коммуной Бюхен, расположенной в нескольких десятках километрах от города, частично ограничено.

Напомним, в ночь на 9 апреля в городе Марсель (Франция) обрушился четырехэтажный жилой дом. Перед разрушением здания прогремели сильный взрыв. Также очевидцы утверждают, что на месте происшествия чувствовали отчетливый запах газа.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси произошел сильный пожар. Огонь охватил отель, который находится рядом с театром Габриадзе и древнейшим храмом столицы Грузии Анчисхати.

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