В парламенте Британии призвали Кэмерона признать Россию государством-спонсором терроризма: как это поможет Украине

Группа из 13 депутатов парламента Великобритании и пяти пэров призвала министра иностранных дел Дэвида Кэмерона признать РФ государством – спонсором терроризма. По их мнению, это, в частности, откроет путь к конфискации замороженных Лондоном российских активов.

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Соответствующий призыв содержится в письме в поддержку кампании, развернутой общественной инициативой UK Friends of Ukraine ("Друзья Украины в Соединенном Королевстве"). Авторы письма напомнили, что близится вторая годовщина полномасштабного вторжения, хотя атаки РФ длятся почти девять лет.

Британские депутаты заявили, что шокированы действиями России.

"Поэтому мы четко заявляем, что Россия должна быть признана правительством Соединенного Королевства государством-спонсором терроризма. Соединенное Королевство может стать первой крупной западной страной, которая объявит российское государство вне закона", – говорится в письме.

Также отмечается, что в ноябре 2022 года Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, а затем, в сентябре 2023 года, правительство Великобритании признало подконтрольную Кремлю "Группу Вагнера" террористической организацией.

"После смерти Евгения Пригожина, когда боевики "Вагнера" были ассимилированы в командную структуру российских вооруженных сил, она теперь полностью действует как террористическое подразделение российского государства. Страны, которая продолжает совершать террористические акты против граждан Украины, полностью законно защищающей свою независимость от агрессии со стороны своего соседа", – заявили депутаты.

Они также указали на соответствующий отчет UK Friends of Ukraine, в котором говорится о "тысячах террористических актов, совершенных российским государством".

По мнению британских депутатов, признание России террористическим государством может стать "частью правительственного законодательства для перехода от замораживания до конфискации российских активов", которые могут быть использованы для восстановления Украины.

Парламентарии напомнили, что Лондон заморозил более 18 млрд фунтов стерлингов (около 380 млрд грн) российских активов с момента полномасштабного вторжения.

Как говорится в письме, британские депутаты должны продемонстрировать постоянную поддержку Украины, проголосовав за признание РФ государством-спонсором терроризма и предложив правовой план конфискации замороженных российских активов.

"Мы считаем, что пора правительству Соединенного Королевства продемонстрировать свое несогласие с государственной поддержкой терроризма и выполнить свои обязательства как ключевого союзника Украины. Именно поэтому мы призываем правительство Соединенного Королевства признать Россию государством-спонсором терроризма и внести ее в перечень стран-спонсоров", – заявили депутаты и пэры.

В то же время "Группа друзей Украины в Соединенном Королевстве" запустила петицию с целью повлиять на правительство Великобритании, чтобы Соединенное Королевство стало первой страной G7, официально признавшей Россию государством-спонсором терроризма.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в разведке Британии констатировали, что РФ ужесточает контроль над ЧВК "Вагнер". Об этом свидетельствует включение бывших штурмовых отрядов "вагнеровцев" в состав "добровольческого корпуса Росгвардии".

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