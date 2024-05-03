В парламент Канады внесли законопроект об ускорении военной помощи Украине: что он предусматривает

В Канаде планируют на законодательном уровне упростить процесс передачи Украине военной помощи для борьбы с российским полномасштабным вторжением. В нижней палате парламента страны зарегистрировали соответствующий законопроект.

Инициатором документа стал депутат от оппозиционной Консервативной партии Гарнет Дженуис. Об этом сообщает Укринформ.

Также в проектом закона предусматривается поддержка украинской оборонной промышленности. Кроме того, канадский депутат предложил немедленно передать Силам обороны Украины избыточное военное снаряжение Вооруженных сил Канады и отменить или упростить экспортный контроль по военному оборудованию, которое направляется в Украину.

Кроме этого, законопроект призывает канадские государственные кредитные учреждения предоставлять приоритет оборонным промышленным проектам в Украине.

Дженуис напомнил, что Украина борется с полномасштабным вторжением страны-агрессора России уже более двух лет и не может долго ждать военную помощь от союзников, ведь от нее зависит ситуация на поле боя. Депутат отметил, что для победы Украины и восстановления ее суверенитета, критично необходимы немедленные действия.

"Этот законопроект – важный шаг к повышению оборонных возможностей Украины и ускорению воплощения канадских энергетических проектов", – заявил автор законопроекта.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада профинансирует производство боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. На эти цели выделят 3 млн канадских долларов (около 2,3 млн долл. США).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!