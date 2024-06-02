В Париже устроили провокацию с гробами из-за идеи Макрона отправить войска в Украину

В Париже перед Эйфелевой башней неизвестные устроили провокацию. У подножия памятника нашли пять гробов, накрытых французским флагом и надписью "Soldats français de l'Ukraine" ("Французские солдаты из Украины").

Об этом сообщило издание Le Parisien. Отмечается, что правоохранители задержали трех человек, в том числе водителя фургона, привезшего указанные гробы.

Из источников в полиции журналисты узнали, что мужчина получил 40 евро за "работу". Он признался, что прибыл из Болгарии накануне вечером. Привез "груз" и еще трех человек, устроивших "инсталляцию" на дороге общего пользования. В гробах были мешки с гипсом.

Другим двум подозреваемым удалось скрыться. Но полиция считает, что обнаружила их на автовокзале Берси. Там арестовали двоих мужчин, которые готовились сесть на автобус в Берлин. Издание сообщило, что трое подозреваемых – якобы болгарин, украинец и немец.

В Париже считают, что "это для того, чтобы осудить участие Франции в войне в Украине".

"Россия хочет намеренно дезорганизовать Францию с помощью разных действий", – считает собеседник издания.

Журналисты напомнили, что это уже не первый подобный инцидент. В начале мая на Стене Праведников в Мемориале Шоа нарисовали тридцать пять красных рук. Тогда эти действия французские власти публично осудили на набережной Орсе как кампанию российского влияния.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Reuters сообщало, что Франция может в скором времени отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны РФ. О своем решении Париж может объявить на следующей неделе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

– Представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что французские войска в случае появления на фронте в Украине "станут целями для российских военных".

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