В Париже прошла инаугурация Эммануэля Макрона. Фото, видео и все подробности

В Париже прошла инаугурация президента Франции Эммануэля Макрона. Он стал первым французским лидером за последние 20 лет, который был переизбран на пост главы государства на второй срок.

На выборах президента Макрон победил свою соперницу, лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с результатом 58,5% голосов избирателей. Онлайн-трансляцию с церемонии инаугурации вел французский телеканал FRANCE 24.

Церемония инаугурации проходила в Елисейском дворце утром в субботу, 7 мая.

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"Церемония положила начало серии ключевых шагов, поскольку Макрон начинает новый пятилетний срок, наполненный международными и внутренними проблемами", – пишут французские журналисты.

Глава Конституционного совета Лоран Фабиус зачитал постановление о победе Макрона во втором туре президентских выборов, которые состоялись 24 апреля. Тогда за действующего главу государства отдали свои голоса 58,5% избирателей.

Согласно традиции, дошедшей до наших дней со времен средневековья, инаугурацию нового президента отмечают 21 пушечным залпом из военно-мемориального комплекса Дворец Инвалидов в Париже.

В ходе церемонии Макрон выступил перед собравшимися и всем французским народом. Свой второй срок он начал с обещания построить "более сильную Францию".

Он также сделал акцент на необходимости "сплотить разделенную нацию".

Его программная речь была сосредоточена на целях страны, включая стабильность в Европе, принятие на себя глобальных обязательств, в частности, касательно безопасности в Восточной Европе и изменения климата.

"Французский народ доверил мне второй мандат. Я знаю, что должен соответствовать этому. Это хрупкое доверие, наши ценности свободы – под угрозой", – сказал Макрон, пообещав "служить стране" и всему французскому народу.

Также новоизбранный президент по традиции провел смотр войск после исполнения национального гимна.

Поздравить Макрона с началом нового срока прибыли его предшественники – Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 28 апреля Макрона официально объявили избранным президентом Франции. Уже спустя два дня он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал усилить военную помощь.

А 3 мая Макрон два часа говорил с Путиным, в центре внимания был Мариуполь.

При этом не все европейские коллеги разделяют стремление президента Франции вести бесполезные разговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Так, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Макрона не говорить с Россией на ее условиях.