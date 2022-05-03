Макрон провел переговоры с Путиным: беседа продолжалась более двух часов

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговора была война в Украине.

Об этом сообщил французский телеканал BFMTV. По его данным, разговор президентов длился 2 часа 10 минут.

По информации Кремля, Путин рассказал Макрону о ходе войны на Донбассе и похвастался эвакуацией людей из "Азовстали". Кроме этого президент России пытался убедить своего французского коллегу в том, что преступления в Украине совершают только украинские силовики, которых покрывают страны-члены ЕС.

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Со своей стороны Макрон выразил обеспокоенность по поводу обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

В свою очередь, газета Figaro сообщает, что перед разговором с Путиным Макрон якобы тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Франции Николя Саркози. По информации издания, участники встречи пожелали сохранить в секрете содержание разговора.

Как известно, Макрон с Путиным не проводили переговоры с момента раскрытия преступлений российской армии в украинской Буче. Последний разговор между ними состоялся 29 марта.

Тем временем, 30 апреля Макрон позвонил президенту Украины Зеленскому и пообещал усилить военную и гуманитарную помощь для Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Эммануэля Макрона официально объявили избранным президентом Франции. Во втором туре президентских выборов он победил кандидата от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен. Победу Макрон одержал с показателем в 58,55% голосов.

Американские журналисты считают, что переизбрание Макрона во второй срок стало ударом для президента РФ Владимира Путина. Диктатор, по всей видимости, возлагал большие надежды на победу Марин Ле Пен.