Макрона официально объявили избранным президентом Франции
Лидер Франции Эммануэль Макрон официально переизбран на второй срок. Во втором туре президентских выборов он победил кандидата от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен.
Победу Макрон одержал с показателем 58,55% голосов. Его объявили избранным президентом 27 апреля, а мандат вступит в силу с 14 мая, о чем сказано на сайте Конституционного совета.
В день второго тура, 24 апреля, на 48 избирательных участках были зафиксированы нарушения, в результате чего отменено 20 594 голоса (0,06%). Однако "в целом правила избирательного процесса были соблюдены", отметили в совете.
В то же время 28,01% зарегистрированных избирателей проигнорировали выборы во Франции. Этот показатель называется достаточно высоким.
Отметим, на выборах президента Франции в 2017 году во втором туре Макрон уже встречался с Ле Пен. Тогда он победил ее с показателем 66,10 против 33,90%.
Как сообщал OBOZREVATEL, американские журналисты считают, что переизбрание Макрона на второй срок стало ударом для бункерного диктатора РФ Путина. Диктатор, очевидно, возлагал большие надежды на победу Марин Ле Пен.