Лидер Франции Эммануэль Макрон официально переизбран на второй срок. Во втором туре президентских выборов он победил кандидата от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Победу Макрон одержал с показателем 58,55% голосов. Его объявили избранным президентом 27 апреля, а мандат вступит в силу с 14 мая, о чем сказано на сайте Конституционного совета.

В день второго тура, 24 апреля, на 48 избирательных участках были зафиксированы нарушения, в результате чего отменено 20 594 голоса (0,06%). Однако "в целом правила избирательного процесса были соблюдены", отметили в совете.

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В то же время 28,01% зарегистрированных избирателей проигнорировали выборы во Франции. Этот показатель называется достаточно высоким.

Отметим, на выборах президента Франции в 2017 году во втором туре Макрон уже встречался с Ле Пен. Тогда он победил ее с показателем 66,10 против 33,90%.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские журналисты считают, что переизбрание Макрона на второй срок стало ударом для бункерного диктатора РФ Путина. Диктатор, очевидно, возлагал большие надежды на победу Марин Ле Пен.