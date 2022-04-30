Макрон созвонился с Зеленским и пообещал усилить военную помощь

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Киеву. Украинский президент со своей стороны поблагодарил его за уже присланные 615 тонн грузов.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что разговор двух президентов прошел в субботу, 30 апреля.

"Во время часового телефонного разговора Эммануэль Макрон подтвердил свою поддержку Владимиру Зеленскому, в частности пообещав усилить отправку военного оборудования и гуманитарной помощи в Украину во время своего второго президентского срока", – сообщает телеканал.

Видео дня

Макрон подтвердил намерение совместно работать на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российского военного нападения.

Также отмечается, что французский президент снова выразил обеспокоенность тем, что в Украине продолжаются обстрелы. Он упомянул в частности те, которые произошли в Киеве в прошлый четверг, когда украинскую столицу посетили генеральный секретарь ООН и премьер-министр Болгарии.

"В связи с этим Эммануэль Макрон хочет усилить отправку техники для поддержки страны, противостоящей агрессии. Также он стремится продолжить участие французских экспертов в сборе доказательств совершения военных преступлений российскими военными", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Эммануэля Макрона официально объявили избранным президентом Франции. Во втором туре президентских выборов он победил кандидата от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен. Победу Макрон одержал с показателем в 58,55% голосов.

Американские журналисты считают, что переизбрание Макрона во второй срок стало ударом для президента РФ Владимира Путина. Диктатор, по всей видимости, возлагал большие надежды на победу Марин Ле Пен.