В Париже прогремел взрыв: дом разрушен до основания, город затянуло дымом. Фото и видео

21 июня в центре Парижа на улице Сен-Жерак произошел мощный взрыв в жилом доме, после чего обвалилась буквально половина здания. Известно о 16-ти пострадавших, причем семеро были срочно госпитализированы в критическом состоянии.

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Об этом сообщили европейские СМИ. Столб дыма от пожара видно со всех частей французской столицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Причины инцидента выясняются полицией. По предварительной версии произошла утечка газа в одной из квартир, после чего все воспламенилось.

Отмечается, что Латинский квартал, где произошел взрыв, весьма оживленное место. Здесь находится университет Сорбонна, поэтому в местных кафе много студентов. Округ также славится книжными магазинами, один из которых – знаменитый "Шекспир и Ко".

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