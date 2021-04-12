В Париже открыли стрельбу возле больницы: два человека ранены

В Париже (Франция) днем 12 апреля произошла стрельба возле одной из больниц, в результате которой ранения получили два человека.

Об этом сообщило агентство AFP в Twitter со ссылкой на источники, знакомые с расследованием. По некоторым данным, один из раненых погиб (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что на месте происшествия находились полиция, пожарные и скорая помощь. Правоохранители перекрыли туда вход с обеих сторон улицы Мишель Анже.

Кадры с места ЧП Twitter La Poutre d'Istanbul

Кадры с места, где произошла стрельба Twitter La Poutre d'Istanbul

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