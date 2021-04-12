У Парижі відкрили стрілянину біля лікарні: є жертва і поранений

У Парижі (Франція) вдень 12 квітня трапилася стрілянина перед лікарнею Анрі Дюнана в 16-му окрузі міста, в результаті якої загинула людина, ще одна отримала поранення.

Про це повідомило агентство AFP у Twitter із посиланням на джерела, знайомі з розслідуванням. За даними поліції, стрілок зник на мотоциклі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Стрілянина почалася о 13:40 за місцевим часом. Двох постраждалих із місця НП забрав персонал лікарні: згодом один із них помер від отриманих травм, іншого госпіталізували в реанімацію.

За даними деяких видань, під час події також постраждала жінка, яка працює охоронцем медустанови.

Стрілянину відкрили біля приватної лікарні в Парижі leparisien.fr

На місці події перебували поліція, пожежники і швидка допомога. Правоохоронці перекрили туди вхід з обох боків вулиці Мішель Анже.

За фактом замаху на вбивство порушено кримінальну справу, розслідування було доручено Першому округу судової поліції Парижа..

Кадри з місця НП Twitter La Poutre d'Istanbul

Відомо, що лікарня Анрі Дюнана в престижному 16-му районі Парижа є приватною і належить організації Червоного Хреста. Проте додаткових подробиць про інцидент біля неї не повідомляють.

Кадри з місця, де трапилася стрілянина Twitter La Poutre d'Istanbul

Надзвичайна подія трапилася біля лікарні Анрі Дюнана Google-карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Брайан (штат Техас, США) у будівлі меблевої фабрики Kent Moore Cabinets 8 квітня трапилася стрілянина. Поранення отримали щонайменше шість осіб.