В Париже мужчина с ножом набросился на людей на вокзале: пострадали шесть человек
В среду, 11 января, на Северном вокзале Парижа неизвестный устроил резню. Мужчина успел ранить ножом шесть человек, пока его нейтрализовала полиция.
Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он отметил эффективную и смелую реакцию полицейских, нейтрализовавших вооруженного нападающего.
"Мужчина ранил нескольких человек сегодня утром на Северном вокзале. Его быстро нейтрализовали. Спасибо полиции за эффективную и смелую реакцию", – написал Жеральд Дарманен.
Позже он заявил местным СМИ, что всего злоумышленник успел ранить шесть человек, среди которых один полицейский.
Французские СМИ пишут, что инцидент произошел около 6:45 и полиция нейтрализовала нападающего с помощью оружия.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2020 году Францию охватила волна терактов.
В частности, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека. Впоследствии полиция ликвидировала террориста.
29 октября мужчина с криками "Аллах акбар" убил троих человек в местной церкви Нотр-Дам.
А 3 ноября в Париже мужчина с мачете пытался напасть на людей. Чтобы его обезвредить, полиция блокировала несколько улиц.
Реагируя на теракты, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и пообещал провести дополнительную мобилизацию.
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