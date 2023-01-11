В Париже мужчина с ножом набросился на людей на вокзале: пострадали шесть человек

В среду, 11 января, на Северном вокзале Парижа неизвестный устроил резню. Мужчина успел ранить ножом шесть человек, пока его нейтрализовала полиция.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он отметил эффективную и смелую реакцию полицейских, нейтрализовавших вооруженного нападающего.

"Мужчина ранил нескольких человек сегодня утром на Северном вокзале. Его быстро нейтрализовали. Спасибо полиции за эффективную и смелую реакцию", – написал Жеральд Дарманен.

Позже он заявил местным СМИ, что всего злоумышленник успел ранить шесть человек, среди которых один полицейский.

Французские СМИ пишут, что инцидент произошел около 6:45 и полиция нейтрализовала нападающего с помощью оружия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2020 году Францию охватила волна терактов.

В частности, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека. Впоследствии полиция ликвидировала террориста.

29 октября мужчина с криками "Аллах акбар" убил троих человек в местной церкви Нотр-Дам.

А 3 ноября в Париже мужчина с мачете пытался напасть на людей. Чтобы его обезвредить, полиция блокировала несколько улиц.

Реагируя на теракты, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и пообещал провести дополнительную мобилизацию.

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