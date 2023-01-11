newspaper
img

В Париже мужчина с ножом набросился на людей на вокзале: пострадали шесть человек

Руслан Рудомский
Мир
1 минута
972
На Северном вокзале Парижа неизвестный устроил резню

В среду, 11 января, на Северном вокзале Парижа неизвестный устроил резню. Мужчина успел ранить ножом шесть человек, пока его нейтрализовала полиция.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Он отметил эффективную и смелую реакцию полицейских, нейтрализовавших вооруженного нападающего.

"Мужчина ранил нескольких человек сегодня утром на Северном вокзале. Его быстро нейтрализовали. Спасибо полиции за эффективную и смелую реакцию", – написал Жеральд Дарманен.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен

Позже он заявил местным СМИ, что всего злоумышленник успел ранить шесть человек, среди которых один полицейский.

Французские СМИ пишут, что инцидент произошел около 6:45 и полиция нейтрализовала нападающего с помощью оружия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2020 году Францию охватила волна терактов.

В частности, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин (27 км от Парижа) возле местной школы подросток чеченского происхождения, выкрикивая исламистские лозунги, обезглавил человека. Впоследствии полиция ликвидировала террориста.

29 октября мужчина с криками "Аллах акбар" убил троих человек в местной церкви Нотр-Дам.

А 3 ноября в Париже мужчина с мачете пытался напасть на людей. Чтобы его обезвредить, полиция блокировала несколько улиц.

Реагируя на теракты, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и пообещал провести дополнительную мобилизацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!