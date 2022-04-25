В Париже и ряде городов Франции начались столкновения с полицией после заявления Макрона о победе. Видео
В воскресенье вечером, 24 апреля, во Франции начались протесты после объявления предварительных результатов президентских выборов. Люди начали выходить на улицы после победной речи Эммануэля Макрона.
В Париже произошли стычки митингующих с правоохранителями. Об этом сообщает "Униан" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В столице Франции к радикально настроенным активистам полицейские применили слезоточивый газ.
Люди, недовольные результатами выборов, вышли с протестами и в других крупных городах страны – Ренне, Лионе, Тулузе и Нанте.
Протестующие принесли с собой плакаты, они выкрикивали лозунги, а также строили и поджигали баррикады, бросали светошумовые гранаты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Французы выбирали нового главу государства из двух кандидатов – действующего лидера страны Эммануэля Макрона от партии "Вперед, Республика" и лидера крайне правой политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Согласно первым данным с участков, Макрон во втором туре обходил Ле Пен, получив порядка 55-58% голосов.
Эммануэль Макрон выступил перед народом с триумфальной речью и заявил, что его очередной срок на должности лидера государства станет непростым, но историческим в масштабах всей страны. К тому же Франция продемонстрирует всему миру свою поддержку Украине на фоне агрессии Российской Федерации.
Президент Украины Владимир Зеленский, как и другие европейские лидеры, поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции.