В Париже и ряде городов Франции начались столкновения с полицией после заявления Макрона о победе. Видео

В воскресенье вечером, 24 апреля, во Франции начались протесты после объявления предварительных результатов президентских выборов. Люди начали выходить на улицы после победной речи Эммануэля Макрона.

В Париже произошли стычки митингующих с правоохранителями. Об этом сообщает "Униан" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В столице Франции к радикально настроенным активистам полицейские применили слезоточивый газ.

Люди, недовольные результатами выборов, вышли с протестами и в других крупных городах страны – Ренне, Лионе, Тулузе и Нанте.

Протестующие принесли с собой плакаты, они выкрикивали лозунги, а также строили и поджигали баррикады, бросали светошумовые гранаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Французы выбирали нового главу государства из двух кандидатов – действующего лидера страны Эммануэля Макрона от партии "Вперед, Республика" и лидера крайне правой политической партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.