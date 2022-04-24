Макрон произнес победную речь возле Эйфелевой башни: второй срок будет неспокойным, но историческим
Победитель второго тура президентских выборов во Франции, согласно данным экзитпола, Эммануэль Макрон заявил, что его очередной срок на должности лидера государства станет непростым, но историческим в масштабах всей страны. К тому же Франция продемонстрирует всему миру свою поддержку Украине на фоне агрессии Российской Федерации.
Об этом он заявил в своей триумфальной речи перед тысячами своих сторонников в Париже. Политик признал, что многие из них поддержали его кандидатуру не столько ради него самого, сколько для недопущения к власти ультраправых сил, которые представляет Марин Ле Пен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я хочу поблагодарить всех французов, мужчин и женщин, которые в первом и втором турах доверились мне, чтобы сделать Францию более независимой, более сильную Европу посредством инвестиций и глубоких изменений", – подчеркнул Макрон.
Он заверил, что будет продолжать отстаивать равенство женщин и мужчин в гражданском обществе, четко придерживаться позиции поддержки Украине на фоне ее борьбы с агрессором, а также учитывать интересы тех французов, которые голосовали за политику Ле Пен.
Вашингтон уже поздравил французов с переизбранием Эммануэля Макрона на второй срок. Либеральная позиция политика вполне соответствует линии, которую проводит в своей стране Демократическая партия Джо Байдена.
В то же время сторонники кандидата от консервативной партии "Национальный фронт" Марин Лн Пен совсем не согласны с предварительными результатами, где лидером голосований стал Макрон. Несколько городов захлестнули волны протестов, бунтующие строят баррикады, устраивают стычки с силовиками и жгут костры — полиция пытается разогнать их слезоточивым газом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как проходил второй тур президентских выборов во Франции, играющие колоссальную роль и в судьбе Украины.