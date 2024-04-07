В Палате представителей заявили, что роспропаганда 'инфицировала' Конгресс

Глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил, что российская пропаганда проникла в Соединенные Штаты Америки и "инфицировала" Конгресс. Именно с этим, по мнению республиканца, связана долгая задержка с одобрением законопроекта, который включает помощь для Украины.

Слова американского законодателя процитировало издание The Hill в воскресенье, 7 апреля. В эфире программы "Состояние страны" на CNN Тернер отметил, что некоторые члены Конгресса до сих пор думают, что война между Россией и Украиной происходит из-за НАТО.

Он сказал, что согласен со словами главы комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола (республиканец от Техаса), который сказал, что пропаганда страны-агрессора России "заразила значительную часть электората Республиканской партии".

"О, это абсолютная правда. Мы видим, как непосредственно из России исходят попытки замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими посланиями, некоторые из которых мы даже слышим, произносимыми в зале Палаты представителей", – сказал Тернер.

"Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые до сих пор неправильно говорят, что эта война между Россией и Украиной происходит из-за НАТО, что, конечно, не так. Владимир Путин очень ясно дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что, по его мнению, это конфликт гораздо более широких претензий России на Восточную Европу, включая претензии на всю территорию Украины", – добавил он.

По мнению конгрессмена, из-за российской пропаганды становится все труднее передать Украине помощь, а также представить "ясную картину битвы между демократией и авторитаризмом".

"В той степени, в которой эта пропаганда укореняется, нам становится все труднее воспринимать это как битву авторитаризма и демократии, каковой она и является. Президент Китая Си Цзиньпин и сам Владимир Путин определили это как таковое", — сказал Тернер.

Он добавил, что Украина сейчас нуждается в американской помощи и содействии, и это "очень критическое время для Конгресса США, чтобы активизировать усилия и предоставить эту помощь".

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законодатели работают над пакетом помощи Украине и планируют включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев.

В Белом доме призвали Джонсона вынести на голосование именно тот законопроект, который был одобрен в Сенате.

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