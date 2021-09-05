В Пакистане террорист-смертник взорвал бомбу на блокпосту: 4 человека погибли, 19 ранены

В воскресенье утром, 5 сентября, в пакистанском городе Кветта (столица провинции Белуджистан), расположенном недалеко от границы с Афганистаном, произошел теракт. Террорист-смертник на мотоцикле врезался в автомобиль службы безопасности на блокпосту Frontier Corp, прогремел взрыв.

В результате инцидента погибли четверо правоохранителей, еще 19 человек были ранены. Ответственность за теракт на себя взяло радикальное исламистское движение "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), передает CNN.

Информацию о происшествии подтвердили в Департаменте по борьбе с терроризмом (CTD) Белуджистана, пишет geo.tv. Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил террористов на своей странице в Twitter. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал молиться за выздоровление пострадавших.

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Ответственность за преступление на ТТП возложила и федеральный министр по правам человека Ширин Мазари. Она также осудила теракт и поблагодарила работников сил безопасности, которые продолжают бороться с терроризмом.

На место ЧП прибыла полиция и спасатели, раненых госпитализировали. На блокпосту также работали специалисты по обезвреживанию бомб. Продолжается расследование нападения.

Добавим, что для провинции Белуджистан, где случился теракт, несколько десятилетий свойственны сепаратистские настроения. Некоторые местные жители настаивают на независимости региона от Пакистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Афганистана Кабуле 26 августа прогремели взрывы. Погибли около 200 человек, больше сотни были ранены.