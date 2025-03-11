В Пакистане сепаратисты напали на поезд и захватили сотни заложников: их угрожают убить. Видео

В Пакистане боевики обстреляли и захватили пассажирский поезд. Машинист и шесть пакистанских военнослужащих погибли, около 450 пассажиров оказались в заложниках у нападавших.

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Ответственность за нападение взяла за себя организация "Освободительная армия Белуджистана", выступающая за отделение одноименного региона Пакистана, боевики угрожают казнить их в случае, если пакистанские власти начнут против них операцию. Подробности сообщают CNN и NDTV.

Нападение на пассажирский поезд Jaffar Express из 9 вагонов, следовавших из столицы пакистанской провинции Белуджистан Кветты в Пешавар (административный центр пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва) было совершено около 9 утра по местному времени в тоннеле в Болане.

Группа вооруженных мужчин взорвала железнодорожные пути, когда поезд подъехал к тоннелю, по нему открыли огонь, заставили остановиться, а затем захватили его.

Поезд, по словам представителей железной дороги, перевозил около 450 пассажиров.

"Вооруженные лица остановили Jaffer Express в тоннеле №8 (в Болане). Мы не можем связаться с пассажирами и экипажем, и ситуация остается непонятной", – заявил CNN Мухаммад Кашиф, диспетчер Quetta Railways.

Захват заложников подтверждают и представители пакистанского правительства.

Во время нападения погиб машинист поезда, есть жертвы и среди пакистанских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла за себя организация "Армия освобождения Белуджистана" (Balochistan Liberation Army, BLA).

"Любое военное вторжение встретится столь же сильным ответом. В настоящее время были убиты шесть военнослужащих, а сотни пассажиров остаются под стражей BLA. Армия освобождения Белуджистана берет на себя полную ответственность за эту операцию", — говорится в заявлении организации, распространенном в соцсетях.

Правительство Белуджистана ввело чрезвычайные меры из-за нападения, мобилизованы все службы. На место прибыли правительственные силы безопасности. А нападающие угрожают казнить всех заложников в случае, если против них будет начата операция.

Столкновения между правительственными силами и сепаратистами в Белуджистане продолжаются десятилетиями. Сторонники провозглашения независимости малонаселенного региона Пакистана на юго-западе, территориально занимающего около 44% территории страны, регулярно совершают нападения на правительственные силы и эксплуатируемые Китаем объекты.

Сторонники "Армии освобождения Белуджистана" требуют долю от добычи полезных ископаемых в регионе, от чего на месте остается незначительная часть доходов, а также протестуют против присутствия там Китая. В частности, после того, как несколько лет назад один из самых больших в мире глубоководных портов Гадвар был отдан в аренду китайцам, сепаратисты регулярно подрывают там автомобили, перевозящие китайских рабочих, из-за чего многие китайцы погибли.

BLA несет ответственность за самые смертоносные атаки в Пакистане за прошлый год.

Напомним, ранее сообщалось, что Пакистан всколыхнули две страшные аварии.

Первая произошла в провинции Белуджистан с упавшим с моста автобусом. В результате погиб 41 человек. Кроме того, в провинции Хайбер-Пахтунхва перевернулась лодка, из-за чего погибли 10 детей.

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