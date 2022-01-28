В озере Лондона заметили новое 'Лох-Несское чудовище'. Фото

В озере Уимблдонского парка, что находится в Южном Лондоне (Великобритания), заметили необычное существо, похожее очертаниями на Лох-Несское чудовище. Животное, которое якобы вынырнуло из воды, увидел случайный прохожий.

Как сообщает Мy London, о странном явлении стало известно 20 января. Местный житель сделал фото животного на рассвете, что вызвало бурное обсуждение среди лондонцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На снимке видно длинную изогнутую шею и спину с горбом, которые на протяжении многих лет ассоциируют именно с "Нэсси". Однако некоторые местные жители поделились другими теориями: по их словам, на фото мог попасть сбежавший слон или же выброшенный в воду велосипед.

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По данным местной природоохранной группы "Друзья Уимблдон-парка", в окрестностях озера и в нем самом живут летучие мыши, птицы, рыбы, ряд беспозвоночных и европейский угорь. Там же уточнили, что "монстров до сих пор в этом списке не было".

Напомним, первые упоминания некоего монстра, который живет в Шотландии в озере Лох-Несс, стали появляться в 1934 году. Существует целый ряд теорий. Кто-то предполагает, что это выживший динозавр, другие считают, что это огромный угорь, третьи вовсе говорят, что никакого монстра нет и все это выдумки, дабы привлечь в регион туристов.

По озеру действительно составлены многочисленные коммерческие маршруты для туристов, желающих насладиться живописной природой и, возможно, увидеть мифического монстра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года на озере Лох-Несс засняли неизвестное существо.