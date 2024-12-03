Правительству Франции в среду собираются объявить вотум недоверия: Макрон оценил вероятность своей отставки

Ожидается, что уже в среду, 4 декабря, французские депутаты проголосуют за один вотум недоверия правительству Франции. Законодатели соберутся в Национальной ассамблее в 16:00.

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Они обсудят несколько предложений о недоверии, выдвинутых в понедельник после того, как премьер-министр Мишель Барнье использовал конституционный маневр, чтобы обойти парламент и протянуть финансовый законопроект о социальном обеспечении. Соответствующие сообщения французских СМИ подтвердил помощник парламента.

Если депутаты поддержат вотум недоверия правительству, Барнье станет премьер-министром с самым кортким сроком полномочий в современной истории Франции. Также отмечается, что если парламент действительно отстранит от власти Барнье, это будет первый случай с 1962 года, когда французское правительство получит вотум недоверия.

"Устранение Барнье и его кабинета рискует усугубить и без того сложный политический кризис в Париже. Это вызвало опасения в Европейском Союзе, что Франция стала неуправляемой и обремененной растущим бюджетным дефицитом", – говорится в статье.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что он не намерен подавать в отставку в случае вынесения вотума недоверия правительству.

Как сообщал OBOZ.UA, ожидается, что голосование за вотум недоверия правительству Франции будет успешным, так как левая коалиция "Новый народный фронт" и ультраправый "Национальный фронт" заявили, что поддержат его, а вместе эти две оппозиционные силы имеют большинство в парламенте.

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