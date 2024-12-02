Левые и правые заодно: партия Ле Пен и Новый фронт заявили, что будут голосовать за вотум недоверия правительству Франции

Ультраправое "Национальное объединение" (НО) заявило, что поддержит вотум недоверия правительству Франции. Ультраправые выступили с таким заявлением после того, как премьер-министр Мишель Барнье использовал специальную статью Конституции для принятия бюджета социального страхования без голосования в парламенте.

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Об этом сообщает Le Figaro. Издание цитирует лидера НО Марин Ле Пен.

"Барнье не хотел отвечать на требования 11 миллионов избирателей НО, поэтому мы будем отвечать на наши. Мы внесем предложение о вотуме недоверия", – отметила Ле Пен.

Оглашение ультраправых стало кульминацией напряженного противостояния между правительством и парламентом. К ультраправым в критике действий премьера присоединились также левые и ультралевые депутаты, которые после принятия законопроекта демонстративно покинули зал.

Политический кризис в парламенте Франции

Не располагая достаточным количеством голосов депутатов, премьер-министр Франции Мишель Барнье объявил, что берет на себя ответственность правительства за весь законопроект.

"Теперь от вас зависит, примем ли мы текст, или войдем на неизвестную территорию. Французы не простят нас, если мы предпочтем частные интересы будущему нации", –сказал Барнье.

Издание отмечает, что Ле Пен в течение последних недель торговалась с правительством, выставляя свои "красные линии" по многим бюджетным позициям. Один из них – отказ от повышения цены на электроэнергию – был учтен в проекте.

В партийной фракции Ле Пен – 124 депутата. Вместе со 193 левыми мандатами Нового народного фронта оппозиция имеет теоретическое большинство.

Национальная ассамблея, где зарегистрировано 577 мест (2 из них вакантны), рассмотрит вопрос недоверия 4 декабря. Для устранения правительства необходимо 288 голосов. То есть ультраправые вместе с левыми имеют достаточно голосов для того, чтобы выразить недоверие правительству.

Однако каждый депутат будет голосовать самостоятельно, что оставляет интригу по поводу окончательного результата.

Последствия возможного вотума недоверия

Если вотум недоверия будет принят, правительство Барнье может стать кратчайшим в истории Пятой республики. Президент Франции Эммануэль Макрон будет вынужден назначить нового премьер-министра и сформировать новое правительство.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен "спасла" Макрона от рассмотрения вопроса о его импичменте. Тогда именно от ее позиции зависела процедура, инициированная ультралевыми.

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