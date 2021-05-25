В офисе NEXTA рассказали об угрозах после задержания Протасевича

После задержания экс-главреда Телеграм-канала "NEXTA" Романа Протасевича, на адрес редакции начали поступать угрозы о расправе над остальными сотрудниками оппозиционной платформы в Интернете. Такому же давлению журналисты подвергались в августе прошлого года во время освещения массовых протестов в Беларуси на фоне фальсификации президентских выборов.

Об этом рассказал основатель Телеграм-канала Степан Путило (Светлов) в комментариях агентству "РБК". По его словам, у штаб-квартиры в Варшаве дежурит полиция.

"Нам пишут, что мы следующие за Протасевичем, что нас даже в Беларусь отвозить не будут, просто убьют на месте", – поделился Путило.

Блогер заметил, что сотрудники "NEXTA" резонно тревожатся, несмотря на то, что подобное происходило и раньше, но в целом, работа на оппозиционном к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко продолжается.

"Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы минимизировать риски. О любых подозрительных действиях со стороны немедленно сообщаем в польскую полицию", – заключил Путило.

Он указал, что вместе с Протасевичем обсуждал нежелательный перелет над Беларусью, а теперь понимает, что оппозиционерам опасно совершать авиамаршруты и "над странами, которые дружественны к Лукашенко".

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет с Романом Протасевичем, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании самолета. В результате Роман, обвиненный белорусской прокуратурой в терроризме, был задержан.