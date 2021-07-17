В ОАЭ в 50-градусную жару искусственно вызвали дождь, пустыню затопило. Видео

В Объединенных Арабских Эмиратах при помощи электричества вызвали дождь в пустыне. В результате при 50-градусной жаре пустыню накрыл мощный ливень.

Как пишет NUAE, ученые вызвали ливень при помощи специальных экспериментов по "засеву облаков". Для этого были использованы дроны, которые в полете при помощи электрических разрядов в облаках вызывали осадки. Испытания по вызову дождей проводила академия SANAD в Дубае совместно с учеными Университета Рединга, Британия.

Местные метеорологи сообщили, что дожди выпали около города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где стояла жара в 47 градусов. По прогнозу синоптиков, на выходных в ОАЭ ожидается сильный ветер до 40 км/час, поднимающий облака пыли и снижающий видимость на дорогах. Ожидается, что больше всего от непогоды пострадают восточная и центральная части страны.

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