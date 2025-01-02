В Нью-Йорке произошла стрельба у ночного клуба, много раненых

Вечером, 1 января в американском Нью-Йорке произошла стрельба у ночного клуба, пострадали не менее 10 человек. Три человека, получившие огнестрельные ранения, обратились в больницу за медицинской помощью.

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Об этом сообщает издание DailyMail. По данным правоохранителей, еще несколько человек были доставлены в больницу скорой помощью.

По словам полиции, пока никто из пострадавших не находится в критическом состоянии, точное их количество устанавливается.

Также расследуется причастность серого седана с номерными знаками Нью-Джерси с места преступления, но подозреваемые пока не установлены. Правоохранители, вероятно, обнаружили несколько гильз возле клуба после того, как на место происшествия прибыли полицейские машины и скорой помощи. Обстоятельства стрельбы выясняются.

В апреле в этом ночном клубе произошел еще один инцидент со стрельбой, известно, что 20-летнего мужчину ранили в левую ногу, а 56-летний мужчина получил ранение головы.

Напомним, в Цетине, Черногория, 1 января произошла стрельба в кафе, в результате которой по меньшей мере 12 человек были убиты, в том числе несовершеннолетние. Четверо человек получили ранения, их госпитализировали. Огонь открыл местный житель Ацо Мартинович, который впоследствии покончил с собой, когда его окружили правоохранители. После команды сдать оружие он выстрелил себе в голову.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) авто влетело в толпу в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии по меньшей мере 15 человек погибли. Еще около 50 – получили различные ранения.