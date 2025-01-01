В Черногории произошла стрельба в баре: погибли 7 человек. Фото, видео

В Цетине, Черногория, вечером 1 января произошла стрельба в кафе. Из-за стрельбы по меньшей мере семь человек были убиты, причем среди погибших есть несовершеннолетние.

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Полиции еще не удалось задержать стрелка, хотя его личность установлена. Как цитирует вещатель страны представителей правоохранительных органов, преступник скрылся, он объявлен в розыск.

Речь идет о местном жителе Ако Мартиновиче. В полиции утверждают, что подозреваемый не является представителем преступной группировки, и вообще стрельба не связана с конфликтами преступных групп.

Полиция страны также призвала жителей Цетине не выходить на улицы и оставаться дома, пока идет операция по розыску преступника.

По неподтвержденным данным, в кафе перед тем, как был открыт огонь, произошла потасовка.

"Сегодня во второй половине дня в заведении общественного питания лицо А.М., 45 лет, с применением огнестрельного оружия лишило жизни нескольких человек. Вооруженный мужчина ворвался в заведение, совершил преступление и скрылся", – сказано в официальном сообщении местной полиции.

Ако Мартиновича, разыскиваемого полицией, правоохранители описывают как "личность с аффективным поведением". Он ранее уже попадал в поле зрения местной полиции из-за несоблюдения правил дорожного движения.

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