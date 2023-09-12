В Ливии в результате мощного шторма погибли тысячи человек: первые подробности. Видео

В Ливии произошло стихийное бедствие. В результате мощного шторма под названием "Даниэль" и обрушения дамбы погибли тысячи человек.

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Об этом сообщает NBCNews. Еще порядка 7 тысяч людей пропали без вести (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава группы помощи Красного Полумесяца в регионе заявил, что число погибших в Дерне составило 150 человек, но ожидается, что оно достигнет 250.

В Ливийской национальной армии, контролирующей восточную часть Ливии, заявили, что катастрофа произошла после того, как плотины над Дерной обрушились и смыли в море целые кварталы с их жителями.

Шторм затопил дороги и разрушил здания в Дерне, а также нанес удар по другим населенным пунктам вдоль побережья, включая второй по величине город Ливии Бенгази.

Люди, застрявшие на крышах своих автомобилей, просили о помощи. При этом машины смывала вода.

"Число пропавших без вести исчисляется тысячами, а количество погибших превышает 2000. Целые кварталы в Дерне исчезли вместе с их жителями… их смыло водой", – заявили местные власти.

По словам очевидцев, уровень воды в Дерне достиг более 3 метров.

Парламент Ливии уже объявил трехдневный траур.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. Власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час. Кроме того, в стране закрыты четыре крупных нефтяных порта – Рас-Лануф, Зуэйтина, Брега и Эс-Сидра.

Организация Объединенных Наций в Ливии заявила, что внимательно следит за ураганом и окажет срочную чрезвычайную помощь в поддержку усилий по реагированию на местном и национальном уровнях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всю Испанию заливали дожди. Из-за масштабных наводнений погибли пять человек.