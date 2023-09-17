Почти 40 тысяч жителей Ливии стали перемещенными лицами из-за масштабного наводнения. Фото и видео

По состоянию на 16 сентября 38640 человек стали перемещенными лицами в Ливии. Причина – сильные наводнения.

Соответствующее заявление сделала Международная организация по миграции, сообщает Синьхуа. Сильные наводнения затронули северо-восток страны. Они вызванные средиземноморским штормом "Даниэль" (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Только в портовом городе Дерна, который сильнее всего пострадал от стихии, было разрушено 2217 зданий", – говорится в сообщении.

Агентство по реализации жилищно-коммунальных проектов Ливии сообщило, что наводнения в целом по стране повредили около 5000 домов, разрушили сети водоснабжения и привели к серьезной нехватке питьевой воды в пострадавших районах.

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Официальная статистика показывает, что на сегодняшний день наводнения привели к гибели по меньшей мере 5500 человек.

Кроме того, еще 10 тысяч числятся пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, стихийное бедствие в Ливии началось 12 сентября. В результате мощного шторма и обрушения дамбы погибли тысячи человек.