В Норвегии полицейские дважды задерживали Грету Тунберг, устроившую акцию против ветряных электростанций. Фото

Известная активистка Грета Тунберг была задержана полицией Осло 1 марта во время акции протеста против ветряных электростанций на землях коренных народов Норвегии. Все протестующие были отогнаны от министерства финансов, где и проходил митинг.

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Об этом сообщило издание ApNews. Вместе с десятками других активистов шведская защитница окружающей среды блокировала вход в здание министерства энергетики и финансов в Осло с понедельника, 27 февраля (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Тунберг сообщила, что переход к "зеленой" энергетике не может происходить за счет прав коренных народов.

"Права коренных народов, права человека должны идти рука об руку с защитой климата и климатическими действиями. Это не может происходить за счет отдельных людей. Иначе это климатическая несправедливость", – заявила Тунберг в интервью информационному агентству Reuters.

Министр энергетики Норвегии в среду отменил поездку в Великобританию из-за протеста против ветряной электростанции, которая, по словам участников кампании, препятствует правам коренных народов саамов на разведение оленей в арктической Норвегии.

Активисты, в основном подростки, с понедельника блокируют вход в несколько министерств в норвежской столице. Они протестуют против ветряной электростанции, которая все еще работает, несмотря на запрет Верховного суда Норвегии в октябре 2021 года.

Десяток активистов были насильственно выгнаны из министерства финансов в среду, в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, что Тунберг поддержала Украину после вторжения российских войск. Все время, пока на украинской территории ведутся военные действия, она выходит на протест с постерами "Stand with Ukraine".

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