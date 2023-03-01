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В Норвегии полицейские дважды задерживали Грету Тунберг, устроившую акцию против ветряных электростанций. Фото

Анастасия Ковалева
Мир
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В Норвегии полицейские дважды задерживали Грету Тунберг, устроившую акцию против ветряных электростанций. Фото

Известная активистка Грета Тунберг была задержана полицией Осло 1 марта во время акции протеста против ветряных электростанций на землях коренных народов Норвегии. Все протестующие были отогнаны от министерства финансов, где и проходил митинг.

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Об этом сообщило издание ApNews. Вместе с десятками других активистов шведская защитница окружающей среды блокировала вход в здание министерства энергетики и финансов в Осло с понедельника, 27 февраля (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Тунберг сообщила, что переход к "зеленой" энергетике не может происходить за счет прав коренных народов.

"Права коренных народов, права человека должны идти рука об руку с защитой климата и климатическими действиями. Это не может происходить за счет отдельных людей. Иначе это климатическая несправедливость", – заявила Тунберг в интервью информационному агентству Reuters.

Министр энергетики Норвегии в среду отменил поездку в Великобританию из-за протеста против ветряной электростанции, которая, по словам участников кампании, препятствует правам коренных народов саамов на разведение оленей в арктической Норвегии.

Активисты, в основном подростки, с понедельника блокируют вход в несколько министерств в норвежской столице. Они протестуют против ветряной электростанции, которая все еще работает, несмотря на запрет Верховного суда Норвегии в октябре 2021 года.

Десяток активистов были насильственно выгнаны из министерства финансов в среду, в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг.

В Норвегии полицейские дважды задерживали Грету Тунберг, устроившую акцию против ветряных электростанций. Фото
В Норвегии полицейские дважды задерживали Грету Тунберг, устроившую акцию против ветряных электростанций. Фото
В Норвегии полицейские дважды задерживали Грету Тунберг, устроившую акцию против ветряных электростанций. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, что Тунберг поддержала Украину после вторжения российских войск. Все время, пока на украинской территории ведутся военные действия, она выходит на протест с постерами "Stand with Ukraine".

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