В Норвегии оштрафовали российских моряков, ходивших по городу в камуфляжной форме, похожей на военную. Фото

В Норвегии оштрафовали российских моряков. Их приняли за военных, так как мужчины ходили по городу в камуфляжной форме.

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Об этом сообщает Dagbladet. Инцидент случился 12 января. Пара моряков из РФ сошли на берег в Киркенесе в Финнмарке. Полицейские провели иммиграционную проверку (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В правоохранительных органах подтвердили, что россияне были оштрафованы на 5000 норвежских крон – порядка 230 долларов за то, что ходили по северному норвежскому городу в рабочей форме.

По словам прокурора Мартины Месло, об этом говорится в статье 165 Уголовного кодекса, касающейся неправомерного использования общественной формы.

В статье говорится, что неправомерное использование общественной формы, отличительного знака или звания наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 6 месяцев.

"Тот факт, что экипажи предпочитают ходить по городу в камуфляжной одежде, которую можно принять за российскую военную форму, как мы видим, может создать страх и дискомфорт – учитывая военные действия России и политическую ситуацию с безопасностью, как для местного населения, так и для украинских беженцев, которые здесь живут", – сказала Месло.

Отмечается, что на униформе, среди прочего, были российские флаги и слово "Россия", написанное кириллицей.

Также Месло заявила, что российские морские суда считаются угрозой безопасности, и им разрешено заходить только в три порта Норвегии. Это одна из причин, по которой следствие закончилось штрафом за использование форменной одежды.

"Всегда будет общая оценка всего, что выяснилось в ходе расследования, что является основой каждого отдельного случая, без возможности провести четкое различие между типом униформы", – заявила она, добавив, что ношение камуфляжной одежды в целом не является незаконным.

Месло подчеркнула, что раньше российские рыболовные бригады не использовали такую ​​одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянина, приехавшего в Эстонию в качестве туриста, правоохранители заставили снять висящую на зеркале авто георгиевскую ленту. Ему также предложили выбор: отправиться в отделение полиции и ждать суда - или выбросить символ российской агрессии против Украины в мусорную урну и заплатить штраф.