В Нигерии затонуло пассажирское судно: по меньшей мере 60 человек погибли

По меньшей мере 64 человека погибли после того, как лодка перевернулась на реке в штате Замфара на северо-западе Нигерии, близ города Гамми. Деревянная лодка перевозила преимущественно фермеров через реку, когда произошел инцидент.

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Как сообщают местные власти, жители Гамми были оперативно мобилизованы для спасательной операции. Однако за три часа операции удалось вытащить из воды только 12 уцелевших.

Это уже второй с начала года такой инцидент в районе Гамми, сказал глава спасательной операции Амину Нуху. Он отметил, что сейчас продолжаются поиски погибших.

Деревянная лодка переправляла более 60 фермеров на их поля через реку. Это более чем вдвое больше максимального количества пассажиров для такой лодки, добавил Амину Нуху.

Как рассказывают местные жители, более 900 фермеров ежедневно пересекают реку в регионе, чтобы добраться до своих сельскохозяйственных угодий. Но на переправе работают только две лодки, что всегда приводит к переполненности плавсредств.

Более того, местные жители говорят, что на лодках нет спасательных жилетов, и сами лодки не имеют надлежащих мер безопасности.

В прошлом месяце почти 30 фермеров, направлявшихся к своим рисовым полям, утонули после того, как их перегруженная лодка затонула в реке в соседнем штате Сокото, сообщили местные спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье пограничники обнаружили тело 23-летнего мужчины во время патрулирования береговой отмели реки Тиса. Это стало 41-м случаем утопления в этом году при попытке незаконного пересечения границы. Тису уже прозвали "рекой смерти".

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