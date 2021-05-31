В Нигерии боевики напали на школу и похитили 200 детей

В воскресенье, 30 мая, в городе Тегина в Нигерии боевики напали на исламскую школу и похитили, согласно разным данным, от 150 до 200 детей.

Об этом сообщили издания BBC и Reuters со ссылкой на главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже. Во время нападения два человека застрелили, а один умер. Их возраст не уточнятся.

Как рассказали свидетели инцидента, вооруженные бандиты на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Когда люди начали бежать, боевики зашли в школу и захватили учеников. В образовательном заведении учатся девочки и мальчики в возрасте от шести до 18 лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Нигерии затонул катер, на борту которого находилось более 160 человек. Более двух десятков из них нашли живыми и одного мертвым, остальные пока числятся пропавшими без вести.