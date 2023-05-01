В Нидерландах задержали мужчину с поддельным украинским водительским удостоверением по имени Бориса Джонсона. Фото

В городе Гронинген в Нидердандах полиция задержала мужчину, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. При себе у него было поддельное водительское удостоверение, похожее на украинское.

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Оформлен этот "документ" был на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет NOS.nl.

На фейковом удостоверении можно увидеть не только имя и фото политика, но и дату и место рождения, также совпадающие с данными Джонсона.

Однако сомнения вызвала еще одна дата – на "водительских правах" было указано, что они действительны до 3000 года.

"К сожалению для человека, мы не попались на этот подлог", – отметили правоохранители.

Также на фейковом документе, который показал задержанный, есть надпись "Доброго вечора, ми з України". Неизвестно, является ли правонарушитель украинцем и понимал ли он значение этой фразы.

Корреспондентка NOS.nl отметила, что такие водительские права с именами и фото известных людей можно приобрести в украинских туристических магазинах.

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