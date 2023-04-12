В Амстердаме предупредили нападение на Макрона: злоумышленников отделяли всего несколько метров. Видео

В среду, 12 апреля, в Амстердаме предупредили нападение на находившегося с государственным визитом в Голландии президента Франции Эммануэля Макрона. Сотрудники службы безопасности задержали двух молодых людей, которые попытались прорваться к Макрону, когда он выходил из автомобиля возле Амстердамского университета.

Видео дня

Об этом пишет The National. Отмечается, что задержанные оказались протестующими против пенсионной реформы. В сети также обнародовали видео инцидента.

Эммануэль Макрон вместе с королем Нидерландов Виллем-Александром прибыл в научный кампус Амстердамского университета. Когда они вышли из лимузина и Макрона приветствовала мэр Амстердама Фемке Халсема, к президенту Франции пытались прорваться два человека – мужчина и женщина.

На кадрах видно, как молниеносно сработала полиция – мужчину повалили на землю и скрутили. Женщину также задержали.

"Мы арестовали двух протестующих за то, что они подбежали к президенту. За нарушение общественного порядка и угрозы. Это были мужчина и женщина, митингующие. У одного из них был баннер", – заявил представитель полиции Амстердама.

Мужчина также выкрикивал лозунг движения "желтых жилетов", выступающих против пенсионной реформы во Франции: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет".

Задержанных отвезли в полицию.

Это был второй день подряд государственного визита Макрона в Нидерланды, который был сорван протестующими.

Накануне, 11 апреля, голландские протестующие прервали выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Институте Nexus в Гааге, после чего он заявил, что не уважающие избирательный процесс и избранных лидеров ставят под угрозу демократию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макрон после визита в Китай отметился странным заявлением о Тайване. Он заявил, что Франция не должна быть вассалом США.

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