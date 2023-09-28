В Нидерландах произошла стрельба в больнице: среди убитых есть ребенок

В медицинской клинике города Роттердам в Нидерландах днем 28 сентября произошла стрельба. В результате погибли двое взрослых, 39-летняя женщина и 46-летний мужчина, смертельное ранение получил и 14-летний ребенок.

Об этом сообщили в агентстве NOS, после экстренной пресс-конференции руководства города и полиции. Подозреваемый в убийстве людей был задержан по горячим следам на одной из вертолетных площадок: вероятно, он пытался скрыться.

"Мы были шокированы ужасным происшествием. Многие люди были свидетелями этого. В городе царило большое волнение", – заявил мэр Роттердама Ахмед Абуталеб.

Шериф полиции указал, что личность 32-летнего задержанного установлена. В 2021 году его привлекли к ответственности и признали виновным в жестоком обращении с животными.

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Мотивы его действий пока не удалось выяснить, но он содержится под стражей. Семьям погибших власти Роттердама обещают оказать материальную помощь и компенсацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве задержали мужчину, который стрелял из арбалета на детской площадке. У него были признаки алкогольного опьянения, а свой поступок он объяснить не смог.

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