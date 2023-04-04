В Нидерландах пассажирский поезд врезался в кран: один человек погиб, десятки пострадали. Видео

Утром во вторник, 4 апреля, в Нидерландах пассажирский поезд сошел с рельсов из-за столкновения со строительной техникой на пути. В результате аварии, по меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения.

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Как сообщает Reuters, ЧП произошла в деревне Вуршотен недалеко от Гааги, около 3:25. В поезде находилось 50 пассажиров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По информации спасателей, 19 человек были госпитализированы, другим оказывается помощь на месте. Отмечается, что в результате столкновения первый вагон сошел с рельс, второй – перевернулся на бок, а в третьем вспыхнул пожар.

Из-за аварии другие поезда на маршруте между Лейденом и некоторыми районами Гааги были отменены.

Напомним: в ночь на 1 марта в Греции произошла самая большая в истории железнодорожная катастрофа, унесшая десятки жизней. В районе городка Темпи погибли 43 человека, более 60 пострадали. Пассажирский поезд, на котором находились сотни людей, лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым. Несколько вагонов второго сошли с рельсов и по меньшей мере три вспыхнули после удара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Волынской области с рельсов сошел поезд Киев – Варшава. Инцидент произошел в районе железнодорожного моста через реку Турия.

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